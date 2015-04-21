Путин не остановится, пока не получит всю Украину - экс-глава МИД Чехии

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Чехии и лидер правоцентристской партии ТОР 09 Карел Шварценберг пишет Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

"Путин не сумасшедший и не дурак. Нет ничего выдающегося в том чтобы захватить отсталую индустрию Донбасса и несколько украинских сел, приведя к негативным последствиям для собственной экономики. Ему нужна вся Украина. Речь идет о битве за всю страну", - подчеркнул он.

Читайте такжеДипломат: Путин и в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию в Украине

По его словам, минское перемирие Москва прекратит - это лишь вопрос времени, когда боевики пойдут на Мариуполь.

"Тогда будет Минск-3, Минск-4, 5,6. Наконец дойдет до того, что будут обсуждать перемирие на польско-украинской границе. Тогда возможен мир, да и то временный. Однако с Украиной все будет решено", - сказал Шварценберг.

По его мнению, основной целью Путина является восстановление Российской империи.