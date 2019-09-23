У Зеленского исключили федерализацию Украины и «особый статус» для ОРДЛО

Помощник президента ожидает, что выход из сложившейся ситуации, который найдет Зеленский и его команда, «удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков».

Президент Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, а также ставит перед собой задачу прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в состав Украины, подчеркнул помощник главы государства Андрей Ермак.

«Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — сказал он в интервью LB.ua, отвечая на вопрос о том, на что готов пойти президент Зеленский и его команда для прекращения войны на Донбассе.

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Говоря о Минских соглашениях, Ермак подчеркнул, что в таком виде, как они были подписаны, он бы их не подписывал.

«Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что альтернативы им не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию», — добавил он.

Помощник президента ожидает, что выход из сложившейся ситуации, который найдет Зеленский и его команда, «удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков».

Ермак указал, что «формула Штайнмайера» предполагает, что в 20:00 в день местных выборов в ОРДЛО вступает в силу закон, регулирующий особый статус этих территорий. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия наблюдателей ОБСЕ выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, этот закон вступает в силу на постоянной основе.

«Ничего больше. Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и естественно с возможностью публичного общественного обсуждения», — пояснил он.

Ермак также заявил, что «особый статус Л-ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском" формате, даже не обсуждается».

Помощник Зеленского также заявил, что Украина и Россия могут согласовать списки для следующего обмена удерживаемыми лицами через месяц.