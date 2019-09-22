"Россияне устали от гробов": дипломат назвал "признаки окончания войны" на Донбассе

Дипломат считает, что вопрос о прекращении огня на Донбассе и отводе войск могут решить только два человека – президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

О готовности Кремля к деэскалации конфликта на Донбассе может свидетельствовать обмен пленными и "осторожные заявления" президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал военный дипломат Петр Гаращук, комментируя заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о "первых признаках деэскалации со стороны России", передает «Обозреватель».

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"Российское общество уже устало от войны. Устало от гробов, которые они получают. Затем – обмен пленными. Это уже признаки окончания войны. Разведение войск. Когда наш президент поехал прямо на тот мост на Луганском направлении. Некоторые осторожные заявления Путина. Вот это все – деэскалация", – пояснил Гаращук.

Вместе с тем дипломат призвал "снять розовые очки".

"Дело в том, что главная стратегическая цель Путина – не допустить Украину в европейские и евроатлантические структуры по безопасности. И поддержка войны на Донбассе – это политика российского руководства", – подчеркнул он.

Гаращук считает, что вопрос о прекращении огня на Донбассе и отводе войск могут решить только два человека – президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

"Все эти разговоры относительно миротворцев, заседаний различных форматов на разных уровнях – это все разговоры.... ...Только два человека должны это решать. Зеленский и Путин. На встрече. Все Ушаковы, советники, контактные группы – это вспомогательная функция. Двое людей решают. Или в "нормандском формате", либо один на один", – заявил эксперт.

Он уточнил, что по телефону такие переговоры не проводятся. Поэтому, по словам Гаращука, Зеленский должен настаивать на встрече с Путиным.

"Меркель, Макрон, Трамп – вспомогательные люди. Главную роль, главную скрипку должен играть наш президент", – отметил Гаращук.

"Но в любом случае нашему президенту нельзя ехать в Москву. Это исключено", – добавил дипломат.