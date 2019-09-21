Народные депутаты сформировали постоянные делегации в парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ

Постоянную украинскую делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ возглавил депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, в ПА НАТО, депутат от «Слуги народа» Егор Чернев.

Народные депутаты сформировали постоянные делегации в Парламентской ассамблее НАТО и ОБСЕ.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал в Facebook, подводя итоги работы парламента в сфере внешних отношений в неделю.

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Постоянную украинскую делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ возглавил депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, в ПА НАТО - депутат от «Слуги народа» Егор Чернев.

Яременко добавил, что работа продолжится с ГУАМ, ПАЧЭС, Евронест и другими организациями.

Также он сообщил, что депутаты создали двусторонние «группы дружбы» с Эстонией, Канадой, США, Японией, Литвой.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация не будет принимать участия в осенней сессии ПАСЕ.