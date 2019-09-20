Суд дал ГБР доступ к документам из Офиса президента насчет захвата моряков в ноябре

В том числе, предоставлено разрешение на изъятие копий документов, содержащих информацию с грифом «секретно».

Печерский районный суд Киева своим постановлением разрешил следователям Государственного бюро расследований предоставить доступ к документам из Офиса президента, касающимся прохождения украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Читайте такжеАдвокат опроверг информацию о запрете въезда в РФ освобожденным морякам

Об этом говорится в соответствующем постановлении, размещенном на сайте Единого реестра судебных решений.

«Предоставить временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий (выемки), находящимся во владении Офиса президента Украины, который находится по адресу: г. Киев, ул. Банковая, 11, в том числе к документам с грифом «для служебного пользования» и документам, представляющим государственную тайну, а именно: указу президента Украины «О решении СНБО от 12.10.2018 «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украина, в Черном и Азовских морях и Керченском проливе» от 12.10.2018 № 320/2018 с визами и приложениями; указу президента Украины «О решении СНБО от 26.11.2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению суверенитета и независимости и введении военного положения в Украине» № 390/2018 от 26.11.2018 с визами и приложениями; указу президента Украины № 392/2018 от 26.11.2018 с приложениями; указу президента Украины № 393/2018 от 26.11.2018 «О введении военного положения в Украине»; Закону Украины «Об утверждении указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» № 2630-VIII от 26.11.2018», - говорится в документе.

Также, речь идет о всех сопроводительных документах и законах об утверждении вышесказанных указов, документов, имеющихся у Администрации президента, за 2018-2019, касающиеся ситуации в Азовском и Черном морях, а также событий, произошедших 25 ноября 2018 во время осуществления кораблями ВМС ВС Украины: катерами «Бердянськ», «Нікополь» и рейдовым буксиром «Яни Капу», перехода из Черного моря в Азовское море через Керченский пролив; должностных инструкций лиц, ответственных за подготовку заседаний Совета национальной безопасности и обороны в АП, за подготовку проектов указов и т.п.