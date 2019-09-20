Будь проще: экс-посол США в Украине дал Зеленскому советы, как вести себя при встрече с Трампом

По мнению дипломата, украинскому президенту стоит найти беспроигрышный вариант, который он предложит Трампу.

Украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров с лидером США Дональдом Трампом должен "быть проще и льстить".

Об этом экс-посол США в Украине Стивен Пайфер написал на своей странице в Twitter.

"Сообщается, что 25 сентября Зеленский встретится с Трампом, поэтому дам советы, как вести себя с президентом США: будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани (адвоката Трампа - прим.ред.)", - отметил он.

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Кроме этого Пайфер прикрепил к посту статью с подробными советами.

"Господин Зеленский должен иметь в виду, что господину Трампу не хватает четкого понимания интересов США и того, что поставлено на карту в отношении Украины и конфликта, который Россия ведет против нее. Его администрация проводит разумную политику в отношении поддержки Киева, усиления НАТО и сохранения санкций против Москвы. Однако, судя по всему, мистер Трамп не инстинктивно соглашается с необходимостью собственной политики его администрации. Посмотрите на его недавнее предложение пригласить Владимира Путина присоединиться к другим лидерам G7, когда он примет у себя саммит G7 в следующем году", - подчеркнул дипломат.

По мнению экс-посла США в Украине, Трамп не ориентирован на детали.

"По сообщениям, он мало читает, что заставляет сотрудников Белого дома прибегать к графикам и фотографиям, чтобы привлечь его внимание. Разумный способ приблизиться к мистеру Трампу - это избежать деталей, однако придерживаясь нескольких ясных и понятных тем", - добавил Пайфер.

К тому же дипломат заверил, что во многих внешнеполитических отношениях господин Трамп является транзакционным.

"Он будет спрашивать, что может получить Америка или что он может получить. Господину Зеленскому следует подумать, есть ли тема, по которой он мог бы предложить господину Трампу беспроигрышный вариант. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе мог бы обеспечить это. Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении улучшить американо-российские отношения, и настоящее урегулирование на Донбассе может убрать наибольшее препятствие на пути к его цели", - отметил он.

В то же время Пайфер призвал команду Зеленского с осторожностью относиться к попыткам бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани втянуть Украину во внутреннюю политику США.

"Это может привести к тому, что Украина станет партизанской политической проблемой в Америке, что может подорвать двухпартийную поддержку, которой Украина пользовалась от момента восстановления независимости в 1991 году", - резюмировал дипломат.

With #Ukraine's @ZelenskyyUa reportedly to meet with @realDonaldTrump on Sept 25, reposting my article on how to deal with US president: keep it simple, flatter, look for win-win. Don't ignore Congress, and be wary of @RudyGiuliani. https://t.co/JcxCHmn3YW — Steven Pifer (@steven_pifer) September 19, 2019

Напомним, 25 сентября должна состояться встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. На разговор отведено 45 минут, но она может быть продлена при необходимости, сообщают СМИ.