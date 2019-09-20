Экс-чиновник МинВОТ объяснил, зачем оккупанты захотели переименовать Крым

Даже в самом Крыму представители оккупационной власти не поддержали инициативу.

Скандальное предложение переименовать аннексированный Крым на Тавриду, чтобы укрепить его "российский статус", это попытка оккупантов отвлечь внимание жителей полуострова от реальных проблем.

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Так пояснил инициативу переименования Крыма бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает «Обозреватель».

"Это очередная попытка отвлечь внимание граждан, которые проживают на оккупированной территории, от насущных проблем. Которые связаны с экологией, с отсутствием должных зарплат, медицинского обслуживания и тому подобное", – сказал Куркчи.

Он уточнил, что весь этот комплекс проблем на оккупированную территорию привнесла именно страна-агрессор.

"А создание таких громких инфоповодов – просто пиар-ход", – подчеркнул Куркчи, который с 2016-го по сентябрь 2019 года занимался в министерстве крымскими вопросами.

Специалист добавил, что в самом Крыму некоторые представители оккупационной власти не поддержали инициативу, заявив, что "это совсем не то, чем нужно сегодня заниматься". "То есть там идет и внутренняя борьба на политическом уровне", – резюмировал он.