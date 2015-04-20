Суд перенес рассмотрение дела Пукача на 19 мая

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение огласил сегодня председательствующий коллегии судей палаты по уголовным делам Апелляционного суда Киева судья Степан Гладий.

Рассмотрение жалобы перенесено в связи с необходимостью участников процесса ознакомиться с отдельным томом дела, в котором собраны материалы с грифом “секретно” после рассекречивания отдельных документов дела Пукача.

“Коллегия судей откладывает рассмотрение дела и предоставляет участникам процесса возможность ознакомиться с носителями, в которых находится секретная информация, для предотвращения ее утечки, а также для предоставления возможности завершить работу экспертной комиссии на предмет наличия государственной тайны в протоколах судебных заседаний Печерского районного суда”, - отмечается в постановлении.

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Во время судебного заседания потерпевший в деле Пукача журналист Алексей Подольский в очередной раз заявил отвод коллегии суда, мотивируя это тем, что она будет необъективно и предвзято рассматривать жалобу. Суд отказал в удовлетворении заявления Подольского из-за отсутствия оснований для отвода.

Также на заседании суда было оглашено письмо от Генеральной прокуратуры Украины, в котором отмечается, что с отдельных материалов дела снят гриф “совершенно секретно”, отдельные материалы с грифом “совершенно секретно” переведены в разряд “секретно”, а остальные переведены в статус “для служебного пользования”.

Следующее судебное заседание должно состояться 19 мая в 11.00.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Также жалобу подал еще один потерпевший в деле журналист Алексей Подольский.

24 ноября 2014 г. Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

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Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.