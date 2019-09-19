Зеленский и Трамп должны встретиться 25 сентября - СМИ

Лидеры Украины и США планируют обсудить ситуацию на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает издание "Зеркало Недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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В частности, запланировано, что продолжительность встречи будет 45 минут.

"Однако встреча может продолжаться и дольше", - сообщил информированный источник.

По его словам, в числе вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты - Донбасс, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Также ожидается, что Трамп во время беседы коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma (членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена - УНИАН).