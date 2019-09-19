Надежда Савченко нашла новую работу (видео)
14:15, 19 сентября 2019Политика
1748 0
Экс-народная избранница устроилась на ТВ.
Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко получила работу на телеканале Zik, принадлежащему Тарасу Козаку - соратнику Виктора Медведчука.
Читайте такжеНадежда Савченко насмешила сеть, искупавшись в море в длинном платье (фоторепортаж)
Савченко станет ведущей телешоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", где якобы расскажет о секретах украинского парламента. Соответствующий видеоанонс опубликован на YouTube-канале Zik.
В ролике бывшый нардеп говорит, что расскажет, что происходит в кулуарах Рады и как принимаются преступные для украинцев законы.
Савченко в новой роли в Раде / фото УНИАН
Ранее Надежда Савченко заявилась в Раду и закинула грязные ноги на стол.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter