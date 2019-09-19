У Путина заявляют, что "формула Штайнмайера" должна быть принята без условий

Накануне по итогам встречи в Минске представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Грызлов заявил, что Украина отказалась подписать "формулу Штайнмайера".

В Кремле заявляют, что "формула Штайнмайера" должна быть принята без условий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что "формула Штайнмайера" не была чем-то обусловлена. Соответственно, выдвижение условий – это новая позиция (Украины) для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН о реакции Кремля на позицию Украины по "формуле Штайнмайера".

Песков назвал это "новым явлением" и не смог дать ответ на вопрос, как это повлияет на перспективы дальнейшего развития ситуации.

На уточняющий вопрос УНИАН, увязывает ли Кремль проведение встречи лидеров стран "нормандского формата" и согласование "формулы Штайнмайера", он заявил, что встреча глав государств "должна быть результативной".

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"Для того, чтобы она была результативной, сначала нужно провести ревизию и подтвердить те договорённости, которые раньше принимались. Все согласились с "формулой Штайнмайера", и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось, она не была обусловлена чем-то", - утверждает Песков.

По его словам, сейчас "украинская сторона поменяла свою позицию", и это "не укладывается в рамки имеющихся и подтвержденных договорённостей".

"Безусловно, работу надо продолжать, но насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций, мы пока не можем сказать. В условиях постоянно меняющихся или эпизодически меняющихся. В любом случае, это не способствует быстрому продвижению", - ответил Песков на вопрос УНИАН о дальнейших шагах Кремля.

Как сообщал УНИАН, "формулу Штайнмайера" в 2016 году первоначально согласовали лидеры Украины, Германии, Франции и РФ.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября этого года в Берлине советники по внешнеполитическим вопросам лидеров стран "нормандского формата" взяли за основу ранее согласованную формулу. По его словам, "формула Штайнмайера" касается исключительно применения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и не содержит положений о пребывании войск или порядке проведения местных выборов на Донбассе. По словам министра, 31 декабря истекает срок действия закона, и дальнейшее его продление требует внесения изменений, которые нужно согласовывать в том числе с контролируемыми Россией боевиками.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кучма отмечал, что согласованное решение о "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры стран "нормандского формата".

18 сентября по итогам встречи в Минске представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на переговорах отказалась подписать "формулу Штайнмайера".

В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил, что на переговорах ТКГ стороны работают над "формулой Штайнмайера" по принципу консенсуса.