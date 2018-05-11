Вехи недели. Убийства с подоплекой и правительственное раздвоение

Гибель бывшего парламентария от Партии регионов и пророссийского публициста, у каждого из которых был свой скандальный шлейф и своя политическая позиция, поставила перед украинской властью серьезную проблему. Смерти общественно весомых персонажей неизменно привлекает к себе повышенное внимание, а в условиях затянувшегося кризиса оно становится гипертрофированным. Поэтому сегодня остро требуются не разнообразные версии о причинах покушения на убитых, а поиск и наказание виновных. Оперативная реакция Владимира Путина на смерть Олеся Бузины в контексте политических убийств в Украине – это только цветочки, хотя российская пропагандистская машина в этом направлении будет работать целенаправленно. Но куда неприятнее, если Украину за убийства оппозиционеров на улицах начнут критиковать западные медиа, а вслед за ними – и политики, чутко реагирующие на конъюнктуру.

Следует признать, что трактование внутриполитических событий внешними силами – это элемент гибридной войны и несанкционированного вмешательства. Противодействовать этому вполне реально эффективной работой следствия и демонстрацией общей непримиримости в деле борьбы с коррупцией. Полагаю, что пауза в несколько месяцев между назначением директора Национального антикоррупционного бюро (им стал Артем Сытник, которого вряд ли кто-либо предполагал увидеть на этой должности на старте конкурса) и началом его работы является серьезной политической ошибкой. Правда, воли для ее исправления парламентарии не демонстрируют, они предпочли погрузиться в обсуждение перспектив повышения собственных зарплат. Сглазили, судя по реакции Владимира Гройсмана, заявившего, что не станет подписывать распоряжения об увеличении депутатского жалования.

Украина отметила на минувшей неделе годовщину начала АТО. Хотя вооруженный конфликт на Донбассе продолжается, и лидеры сепаратистов постоянно пытаются ставить официальному Киеву ультиматумы, некоторые выводы можно сделать уже сегодня. Наша страна понесла невосполнимые потери – самые тяжелые за годы независимости, получила урок о необходимости стабильной и последовательной внешней политики и научилась отстаивать национальные интересы с оружием в руках. Сегодня угроза для существования Украины в признанных мировым сообществом границах остается актуальной, но факт ее сопротивления агрессии внушает оптимизм.

Представители Кабинета Министров на минувшей неделе были активными не только в Украине, но и за океаном. Если Арсений Яценюк подсчитывал убытки «Газпрома» от противостояния с Украиной и заверял, что не позволит России узурпировать победу во второй мировой войне, то Айварас Абромавичус и Наталья Яресько вели переговоры за океаном. Недавно ставшие украинскими гражданами финансисты стремились убедить инвесторов не только реструктуризировать украинский государственный долг, но и инвестировать в Украину. От их убедительности во многом зависит, сумеет ли украинская экономика в следующем году выйти на траекторию роста.

Евгений Магда