Адвокат опроверг информацию о запрете въезда в РФ освобожденным морякам

По словам Полозова, уголовное дело в отношении освобожденных украинских моряков не прекращено, они остаются в статусе обвиняемых.

Координатор группы адвокатов освобожденных украинских моряков Николай Полозов опроверг информацию о том, что им запретили въезд в РФ.

Об этом он сообщил в Facebook, разъясняя ситуацию с многочисленными публикациями в СМИ, по его словам, недостоверной информации относительно запрета въезда в РФ в отношении освобождённых 24 украинских военных моряков.

"В настоящее время 24 украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России. Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

В связи с захватом моряков и кораблей экс-президент Украины Петр Порошенко ввел в Украине военное положение, которое действовало в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

9 июля российское следствие предъявило обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных.