ЕС отреагировал на поджог дома Гонтаревой

Европейские дипломаты назвали этот инцидент недопустимым.

В Европейском Союзе ожидают безотлагательного расследования поджога дома бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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Об этом говорится в сообщении Представительства Евросоюза в Украине в Twitter.

"Недавняя очевидная серия нападений на личность и собственность бывшего председателя НБУ недопустима", - заявили в представительстве.

"Мы ожидаем, что правоохранительные органы расследуют и привлекут виновных к ответственности без промедления", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

Полиция квалифицировала поджог дома как умышленное уничтожение имущества.

С мая дом использовался как дачный, до сентября территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте был только один охранник.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога дома экс-председателя НБУ.

По информации в СМИ, 26 августа Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Верховная Рада в марте 2018 года освободила Гонтареву от должности председателя НБУ.