В США и ЕС прокомментировали поджог дома Гонтаревой

Американские дипломаты ожидают, что правоохранительные органы накажут не только исполнителей, но и заказчиков преступления.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки призывают тщательно расследовать поджог дома бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

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«Мы приобщаемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшего председателя НБУ Гонтаревой», - отметили американские дипломаты.

«Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения», - заявили в дипведомстве.

Делегация Европейского Союза в Украине назвала неприемлемой серию нападений против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в твиттере дипломатической миссии.

"Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут виновных к ответственности без проволочек", - отмечается в сообщении.

Recent apparent series of attacks against the person and property of the former Governor of the NBU is unacceptable, as the RU President said this morning.We expect law enforcement agencies to investigate and bring those responsible to justice w/out delay. https://t.co/OCwMCapFM0 — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 17, 2019

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 сентября неизвестные подожгли дом экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

Гонтарева в комментарии изданию «Новое время» сообщила, что злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

Полиция квалифицировала поджог дома как умышленное уничтожение имущества.

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте был только один охранник.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога дома экс-председателя НБУ.

По информации в СМИ, 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Верховная Рада в марте 2018 года освободила Гонтареву от должности председателя НБУ.