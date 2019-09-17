Гонтарева уверяет, что не добивается статуса беженца: "Не вижу, чем он мне поможет"

Экс-глава НБУ назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына.

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева назвала «чушью» предположения оппонентов, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеПолиция рассматривает несколько версий пожара в доме Гонтаревой, одна из них – поджог«Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране, – сказала Гонтарева. – Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев».

Она назвала «ахинеей» версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына. Гонтарева убеждает, что не знает, кто стоит за поджогом дома. По словам экс-главы НБУ, ей угрожали на протяжении последних пяти лет.

«Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости», – сказала Гонтарева.

Как ранее сообщал УНИАН, бизнесмен Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома может быть выгоден самой Гонтаревой. «Теперь, скорее всего, ее не выдадут», – заявил он, комментируя инцидент.