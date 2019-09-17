Регламент Рады не соответствует вызовам, которые стоят перед парламентом - Разумков

Глава парламента считает необходимым продолжать реформирование Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что Регламент ВР не соответствует вызовам, которые стоят перед парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Говоря о своей встрече с главой Миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом, Разумков отметил, что ранее было наработано достаточно большое количество дельных предложений по реформе парламента, которые были потеряны.

"Я думаю, что будет корректно вернуться к ним. Часть из них точно можно будет имплементировать. Потому что все прекрасно понимают сегодня, что Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины... особенно в современных условиях", - сказал спикер.

Он выразил надежду, что партнеры Украины согласятся продолжать сотрудничество в этой сфере.

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте должен быть принят новый закон о Регламенте.