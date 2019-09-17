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Регламент Рады не соответствует вызовам, которые стоят перед парламентом - Разумков

02:18, 17 сентября 2019
Политика
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Регламент Рады не отвечает вызовам современности / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что Регламент ВР не соответствует вызовам, которые стоят перед парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Говоря о своей встрече с главой Миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом, Разумков отметил, что ранее было наработано достаточно большое количество дельных предложений по реформе парламента, которые были потеряны.

"Я думаю, что будет корректно вернуться к ним. Часть из них точно можно будет имплементировать. Потому что все прекрасно понимают сегодня, что Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины... особенно в современных условиях", - сказал спикер.

Он выразил надежду, что партнеры Украины согласятся продолжать сотрудничество в этой сфере.

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте должен быть принят новый закон о Регламенте.

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Теги: #Верховная Рада#регламент ВР#Дмитрий Разумков