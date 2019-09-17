Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по законам Украины - Разумков

Спикер парламента также считает, что сейчас некорректно дискутировать на тему продления действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что выборы на временно оккупированной территории Донбасса могут состояться исключительно по законам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Отвечая на вопрос относительно обвинений в том, что ЦИК якобы была распущена ради возможных выборов на оккупированных территориях Донбасса, для чего якобы нужен новый состав ЦИК, Разумков подчеркнул: "Для этого не нужен новый состав ЦИК, потому что выборы на временно оккупированной территории смогут состояться исключительно по законам Украины".

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Также отвечая на вопрос относительно того, планируется ли продолжение закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и когда, спикер отметил: "Я думаю, что у нас пока есть время для более тщательного изучения и проработки различных сценариев развития ситуации. И только после этого будет корректно дискутировать на эту тему".

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить "фейковые выборы" на оккупированных территориях.