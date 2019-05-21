Экс-генсек НАТО призывает Запад поддержать усилия Зеленского в обеспечении мира на Донбассе

Расмуссен согласился с позицией Зеленского, что самой первой задачей должно стать прекращение огня на Донбассе.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает Запад поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского в обеспечении мира на Донбассе.

Об этом Расмуссен написал в Twitter.

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Он поздравил Зеленского со вступлением на пост президента Украины. "Я согласен, что первым приоритетом является урегулирование на Донбассе. Я также считаю, что западные партнеры должны поддержать усилия господина Зеленского в обеспечении мира в его стране", - отметил Расмуссен.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде подчеркнул необходимость прекращения огня на Донбассе как одной из приоритетных задач.

В тот же день Зеленский обсудил с представителями США реформы и противодействие российской агрессии. «США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», - сказал Зеленский.