Волкер: Россия вернет Крым, как СССР вернул независимость балтийским странам

Дипломат верит, что однажды полуостров вернется в состав Украины.

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер верит в то, что Россия вернет Украине аннексированный полуостров Крым точно так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

Читайте такжеВ сети показали свежие фото пустующего Крымского мостаСвою точку зрения по этому поводу он высказал в интервью 1+1.

«Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией Крыма», – заверил дипломат.

По его мнению, важно «определиться с правильной позицией», «и однажды Крым вернется в состав Украины».

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Волкера, «крымские» санкции не снимут с России до полной деоккупации полуострова.