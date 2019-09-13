В Раде создано межфракционное депутатское объединение “Украинцы в мире”

Его председателем стал депутат от “Слуги народа” Юраш.

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение “Украинцы в мире”. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук. По его словам, председателем объединения избран депутат от “Слуги народа” Святослав Юраш. Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (№ 2127).

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