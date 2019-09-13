В Раде создано межфракционное депутатское объединение “Украинцы в мире”
14:37, 13 сентября 2019Политика
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Его председателем стал депутат от “Слуги народа” Юраш.
Святослав Юраш / УНИАН
В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение “Украинцы в мире”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, председателем объединения избран депутат от “Слуги народа” Святослав Юраш.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (№ 2127).
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