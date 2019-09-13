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Порошенко пришел на допрос в ГБР

11:53, 13 сентября 2019
Политика
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По какому делу допросят экс-президента, в бюро не сообщают / фото УНИАН

Читайте такжеВ банк Порошенко в Киеве пришли силовики с обысками (фото)Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Пришел на допрос», - сказала она.

Вместе с тем Иванова не уточнила, по какому делу и в каком процессуальном статусе Порошенко вызвали на допрос.

«Пока не могу вам ничего сказать. Вся информация будет после того, как следственные действия будут завершены», - сказала пресс-секретарь ГБР.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госбюро расследований информировали, что Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств, которые расследует бюро.

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Теги: #Порошенко#допит