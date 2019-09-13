Порошенко пришел на допрос в ГБР
11:53, 13 сентября 2019Политика
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В Госбюро пообещали предоставить исчерпывающую информацию после завершения следственных действий.
По какому делу допросят экс-президента, в бюро не сообщают / фото УНИАН
Экс-президент Украины Петр Порошенко сегодня утром, 13 сентября, пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Читайте такжеВ банк Порошенко в Киеве пришли силовики с обысками (фото)Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
«Пришел на допрос», - сказала она.
Вместе с тем Иванова не уточнила, по какому делу и в каком процессуальном статусе Порошенко вызвали на допрос.
«Пока не могу вам ничего сказать. Вся информация будет после того, как следственные действия будут завершены», - сказала пресс-секретарь ГБР.
Как сообщал УНИАН, ранее в Госбюро расследований информировали, что Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств, которые расследует бюро.
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