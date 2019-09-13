Порошенко пришел на допрос в ГБР

В Госбюро пообещали предоставить исчерпывающую информацию после завершения следственных действий.

Экс-президент Украины Петр Порошенко сегодня утром, 13 сентября, пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Читайте такжеВ банк Порошенко в Киеве пришли силовики с обысками (фото)Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Пришел на допрос», - сказала она.

Вместе с тем Иванова не уточнила, по какому делу и в каком процессуальном статусе Порошенко вызвали на допрос.

«Пока не могу вам ничего сказать. Вся информация будет после того, как следственные действия будут завершены», - сказала пресс-секретарь ГБР.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госбюро расследований информировали, что Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств, которые расследует бюро.