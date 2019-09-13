В ГБР объяснили причину обысков в банке Порошенко

Иванова не может предоставить детали, поскольку следственные действия еще не завершены.

Государственное бюро расследований прокомментировало обыски в офисе Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Про обыски: действительно, сегодня следователи ГБР осуществляли определенные следственные действия, в том числе обыски в "Международном инвестиционном банке". Я не могу их детализировать, поскольку следственные действия еще не завершены", - сказала она.

Иванова уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства в отношении операции о купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком".

Как сообщал УНИАН, 23 мая директор ГБР Роман Труба заявил, что в бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении бывшим президентом Украины Петром Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбацком".

17 июля Порошенко не явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по этому делу.

Позже Труба сообщил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и объяснили, что экс-президент не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

25 июля Порошенко дал показания следователям ГБР по делу о купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком".