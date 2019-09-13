Решение проблемы границы на Донбассе должно быть постепенным – Кучма

По словам экс-президента, сначала оккупированная территория Донбасса должна вернуться под контроль Украины.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявляет, что Россия выступает категорически против создания пятой рабочей подгруппы по вопросам границы в рамках ТКГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал журналистам.

По его словам, сначала оккупированная территория Донбасса должна вернуться под контроль Украины.

Как отметил Кучма, Россия продолжает выступать против создания пятой подгруппы в рамках ТКГ, которая будет заниматься вопросами границы.

"Категорически против Россия, как вы понимаете. А потом, скажите, пожалуйста, я все время каждому задаю вопрос: вот сегодня они бы взяли и отдали бы нам украинско-украинскую границу? Ну и что вы будете делать? Если эти территории не будут наши, мы же туда не попадем. Поэтому это решение постепенным должно быть", - заявил Кучма.

"Будет наша территория - будет и наша граница", - подчеркнул он.