Зеленский заявил о прекрасных отношениях с США и Трампом

Глава государства выразил уверенность, что отношения между Украиной и США развиваются в «правильном направлении».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прекрасных отношениях с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, я хочу поблагодарить США за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. И при этом, что касается наших отношений именно с президентом Трампом, – я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом все очень хорошо. Он меня постоянно поздравлял с победами», - сказал он.

«У нас прекрасные отношения с США, потому что теперь вместо запланированных 250 млн долларов (помощи США Украине в сфере безопасности и обороны - УНИАН) у нас будет 140 млн и 250 млн долларов», - отметил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что отношения между Украиной и США развиваются в «правильном направлении».

«У нас сейчас очень правильные отношения с нашим стратегическим партнером США, и я благодарен им за помощь», - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Государственном департаменте США заявили, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

"Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 млн долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены для одобрения", - отмечает издание Defense News.