Трамп и Зеленский должны встретиться на Генассамблее ООН в сентябре - Тейлор

Дата визита президента Украины в Вашингтон еще не определена.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор.

Он заявил, что сроки проведения полноценной встречи президентов Украины и США в Белом доме еще не определены.

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"Дата пока еще не определена", - сказал Тейлор, отвечая на вопрос о возможном посещения Зеленским Вашингтона с целью встречи с Трампом в Белом доме.

При этом он отметил, что в вопросе организации полноценной встречи между Трампом и Зеленским нет проблем. "Проблемы нет. Они придут к этому пошагово. Следующий шаг - это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает", - заявил Тейлор.

Он уточнил, что в Нью-Йорке встреча Трампа и Зеленского предстоит на полях Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.