Антикоррупционный суд заочно арестовал скандального судью-беглеца Татькова

Защита Татькова имеет пять дней на обжалование решения антикоррупционного суда.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального председателя хозяйственного суда времен Януковича Виктора Татькова.

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину, сообщает Слидство.инфо.

Виктор Татьков с 1994 до 2010 года занимал руководящие должности в хозяйственных судах Донецкой области, а в 2010-2014 годах возглавлял Высший хозяйственный суд Украины.

Следствие подозревает экс-главу суда в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.

Журналисты «Схем» нашли около сотни объектов недвижимости в Украине и около десятка в Испании, оформленных на родственников и неимущих друзей Татькова.

С декабря 2016 года Виктор Татьков в розыске. По данным правоохранителей, сейчас он находится на территории Австрии и уклоняется от следствия.

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По словам прокурора Олега Багнюка, украинские правоохранители обратились к австрийским коллегам относительно выдачи Татькова. Прокурор утверждает, что экс-председатель суда отказался от упрощенной процедуры выдачи, когда его могли экстрадировать без каких-либо предупредительных мер. Поэтому единственной возможностью для экстрадиции является заочный арест.

Как утверждает адвокат Павел Попков, Татьков лечится за границей, о чем якобы свидетельствуют многочисленные справки немецких и австрийских клиник. Он возражал против заочного ареста экс-главы суда.

Защита Татькова имеет пять дней на обжалование решения антикоррупционного суда.

Генпрокуратура обращалась в министерство юстиции Австрии с запросом об экстрадиции Татькова еще 19 апреля 2019 года. В конце августа адвокат Попков сообщал, что это сделали якобы вопреки законодательству, ведь на время направления запроса постановления о содержании под стражей Татькова не существовало.