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Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов - Гончарук

21:10, 12 сентября 2019
Политика
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Гончарук заявил, что правительство планирует отказаться от советских Трудового и Жилищного кодекса / фото УНИАН

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд.

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Он подчеркнул, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

Гончарук также выразил надежду, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом, и что "в ближайшее время мы найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине".

Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук анонсировал расширение сотрудничества с ЕБРР.

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Теги: #Трудовой кодекс#Алексей Гончарук