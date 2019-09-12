Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов - Гончарук
Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах.
Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд.
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Он подчеркнул, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.
Гончарук также выразил надежду, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом, и что "в ближайшее время мы найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине".
Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук анонсировал расширение сотрудничества с ЕБРР.