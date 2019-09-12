Аброськин остается на должности заместителя главы нацполиции
08:39, 12 сентября 2019Политика
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Сейчас заместитель главы НПУ находится в Мариуполе.
Вячеслав Аброськин опроверг свое увольнение / УНИАН
Вячеслав Аброськин продолжит работать на должности первого заместителя главы нацполиции.
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Об этом он сообщил в Facebook, комментируя информацию о своем увольнении.
«Да, у меня был разговор с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте», – отметил он.
«Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое нужно для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, братья, за защиту нашей страны», – сообщил Аброськин.
Ранее сообщалось, что три заместителя начальника Национальной полиции Игорь Купранець, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей.
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