Аброськин остается на должности заместителя главы нацполиции

Сейчас заместитель главы НПУ находится в Мариуполе.

Вячеслав Аброськин продолжит работать на должности первого заместителя главы нацполиции.

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Об этом он сообщил в Facebook, комментируя информацию о своем увольнении.

«Да, у меня был разговор с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте», – отметил он.

«Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое нужно для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, братья, за защиту нашей страны», – сообщил Аброськин.

Ранее сообщалось, что три заместителя начальника Национальной полиции Игорь Купранець, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей.