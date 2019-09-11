Роспуск ЦИК: Раде советуют сначала провести консультации

В "Опоре" призывают нардепов рассматривать действия ЦИК неотрывно от законодательного поля и судебных практик.

В гражданской сети «Опора» считают, что перед роспуском Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Верховной Раде стоило бы провести консультации со всеми заинтересованными сторонами.

Читайте такжеВ "Слуге народа" считают, что Рада уже на этой неделе может одобрить смену состава ЦИКОб этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что действия ЦИК во время выборов не привели к нарушениям избирательных прав. При этом в «Опоре» призывают рассматривать действия ЦИК неотрывно от законодательного поля и судебных практик.

«Консультации с заинтересованными сторонами, в том числе профильными неправительственными и международными экспертными организациями о законодательных изменениях и принципов и форм работы комиссии, оценок ее действий или бездействия, могли бы продемонстрировать отсутствие только партийного интереса в процессе ротации», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Рада может рассмотреть роспуск ЦИК уже 12 сентября.