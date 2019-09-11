Депутаты "Евросолидарности" создали помеху подписанию закона об импичменте

10 сентября Рада 245 голосами приняла в целом как закон законопроект о процедуре импичмента.

13 народных депутатов от фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 10 сентября о принятии в целом как закона законопроекта об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) (№1012-П).

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Как передает корреспондент УНИАН, текст проекта постановления на сайте парламента пока не обнародован.

Среди авторов проекта постановления, в частности, Ирина Геращенко, Ирина Луценко и Артур Герасимов.

Как известно, пока такой проект постановления не будет рассмотрен Радой и отклонен, закон, по которому он зарегистрирован, не может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Верховная Рада 245 голосами приняла в целом как закон законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)» (№ 1012).

Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте, и когда поступило предложение о принятии его сразу во втором чтении, ряд депутатов заявили, что у них есть замечания. В соответствии со ст. 102 Регламента ВР, по решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроекта сразу после первого чтения, но только если законопроект признан не требующим доработки и если не поступили замечания к его содержанию от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата ВР.

Так, прошло голосование за то, что законопроект не нуждается в доработке, которое поддержали представители фракции «Слуга народа», но ряд народных депутатов заявили о своих замечаниях к законопроекту.

Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады содержится ряд замечаний к законопроекту.

После принятия закона в целом в сессионном зале поднялся шум. Против его принятия с нарушением регламента протестировали все фракции, кроме «Слуги народа».

Во фракциях «Голос» и «Европейская солидарность» заявили, что закон был принят с грубыми нарушениями Регламента ВР.