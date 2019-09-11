Чумак официально стал главным военным прокурором: что о нем известно

Ранее Зеленский согласовал кандидатуру Чумака.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины «О прокуратуре», 11 сентября подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

В ГПУ отметили, что Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии государственной пограничной службы. В 2000 году возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Будучи народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов, Чумак с 2012 года работал на должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, а с 2014 года – на должности заместителя председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении Анатолия Матиоса с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.