Рада рассматривает законопроект о незаконном обогащении (прямая трансляция)
Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня законопроект о незаконном обогащении в первом чтении.
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Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, опубликованном на его сайте.
Отмечается, что Рада рассмотрит законопроект под номером 1031.
Кроме того, депутаты должны рассмотреть еще 12 законопроектов, среди которых законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", законодательных актов Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине, по совершенствованию правовой охраны географических названий.
Парламент планирует начать работу с обсуждения президентского законопроекта, а также двух альтернативных законопроектов о конфискации незаконных активов высокопоставленных чиновников, а также рассмотреть проект закона относительно приватизации государственного и коммунального имущества.