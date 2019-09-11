Рада рассматривает законопроект о незаконном обогащении (прямая трансляция)

Кроме того, в повестке дня - еще 12 законопроектов.

Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня законопроект о незаконном обогащении в первом чтении.

Читайте такжеУкраина сосредоточится на экономической интеграции в ЕС - вице-премьер

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, опубликованном на его сайте.

Отмечается, что Рада рассмотрит законопроект под номером 1031.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть еще 12 законопроектов, среди которых законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", законодательных актов Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине, по совершенствованию правовой охраны географических названий.

Парламент планирует начать работу с обсуждения президентского законопроекта, а также двух альтернативных законопроектов о конфискации незаконных активов высокопоставленных чиновников, а также рассмотреть проект закона относительно приватизации государственного и коммунального имущества.