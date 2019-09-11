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Рада рассматривает законопроект о незаконном обогащении (прямая трансляция)

10:01, 11 сентября 2019
Политика
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ВР сегодня рассмотрит ряд важных законопроектов / фото УНИАН

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Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, опубликованном на его сайте.

Отмечается, что Рада рассмотрит законопроект под номером 1031.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть еще 12 законопроектов, среди которых законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", законодательных актов Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине, по совершенствованию правовой охраны географических названий.

Парламент планирует начать работу с обсуждения президентского законопроекта, а также двух альтернативных законопроектов о конфискации незаконных активов высокопоставленных чиновников, а также рассмотреть проект закона относительно приватизации государственного и коммунального имущества.

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Теги: #Верховная Рада#видео