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Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента

19:11, 10 сентября 2019
Политика
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Зеленский назначил Богдану двух замов / фото: president.gov.ua

Соответствующие указы №675/2019 и №676/2019 от 10 сентября опубликован на сайте главы государства.

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Жовква был руководителем Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Петра Порошенко.

Смирнов занимался адвокатской деятельностью.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского относительно изменения состава ЦИК.

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Теги: #Владимир Зеленский#Офис Президента