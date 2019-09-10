Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента

Соответствующие указы от 10 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя Офиса президента. Соответствующие указы №675/2019 и №676/2019 от 10 сентября опубликован на сайте главы государства. Читайте такжеВ Раде произошла перепалка между Геращенко и Разумковым Жовква был руководителем Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Петра Порошенко. Смирнов занимался адвокатской деятельностью. Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского относительно изменения состава ЦИК.

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