Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента
19:11, 10 сентября 2019Политика
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Соответствующие указы от 10 сентября опубликованы на сайте главы государства.
Зеленский назначил Богдану двух замов / фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя Офиса президента.
Соответствующие указы №675/2019 и №676/2019 от 10 сентября опубликован на сайте главы государства.
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Жовква был руководителем Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Петра Порошенко.
Смирнов занимался адвокатской деятельностью.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского относительно изменения состава ЦИК.
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