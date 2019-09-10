Сенцов о выдаче Цемаха РФ: если президент принял такое решение, значит, в этом была необходимость

По словам Сенцова, в Украине свободное общество, которое может спорить и высказывать мнение.

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что если в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выдаче фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха, значит, в этом была необходимость.

Читайте такжеПомощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов сказал на совместной с освобождённым общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

«Я первый раз эту фамилию (Цемах – УНИАН) услышал тоже в самолете. Президент пришел и у меня спросил: Вы были против этого обмена? Я сказал: Я вообще в первый раз об этом слышу. Я могу отвечать за те слова, которые говорил сам. Кто-то пытается транслировать мои мысли – я никому этого не поручал. Все, что мне нужно сказать, я скажу сам», – заявил он.

По словам Сенцова, после того, как он узнал о Цемахе, он прочитал определенные новости по этому поводу.

«Мне трудно вообще эту ситуацию комментировать. Я вообще не любитель комментировать чужие действия. Есть президент, человек, которого Украина наделила полномочиями, есть доверие, процент был самым высоким. Это значит, что люди доверяют этому человеку», - подчеркнул он.

Сенцов отметил, что Зеленский обладает большей информацией, чем «мы с вами».

«Если он принял такое решение – значит в этом была необходимость», - заявил он.

При этом бывший политзаключенный отметил, что в Украине - свободное общество, которое может спорить и высказывать мнение по этому поводу.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35. Обмен проходил параллельно.

В рамках обмена в Украину вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и другие политзаключенные. Также домой вернулись 24 украинских моряка, которые были захвачены в Керченском проливе. Самолет с украинцами встречали родные, друзья, журналисты и представители высшей власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после обмена, что он и президент РФ Владимир Путин выполнили обещанное. После обмена между ними состоялся телефонный разговор.

Украина в рамках обмена отдала России ключевого свидетеля по делу МН17 Цемаха. Это вызвало неоднозначную реакцию партнеров Киева в ЕС.