Сегодня парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте президента.

Верховная Рада определила законопроект об импичменте не требующим доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 243 - из фракции "Слуга народа", и двое - внефракционных.

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В парламенте еще ни разу не было такого голосования.

Депутаты из других фракций настаивали, что законопроект должен быть передан на подготовку ко второму чтению.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко подчеркнула, что такое решение является грубым нарушением Регламента Верховной Рады.

Ее позицию поддержал народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента.