Работник НАПК незаконно собирал данные о сотрудниках ГБР и ГПУ

По мнению директора ГБР Романа Трубы, секретные данные работник, вероятно, передавал третьим лицам.

Сотрудник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию с электронных деклараций руководства Киевского управления Государственного бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины, судей и депутатов, вероятно, для передачи третьим лицам.

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Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

«Используя служебный ключ доступа к Единому государственному реестру деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, защищенные законом - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации. Делал он это все безосновательно и, что самое главное – незаконно», - отметил он.

В частности, работник «украл» данные 11 работников Киевского теруправления ГБР – начиная с директора, заканчивая начальниками следственных отделов. Кроме этого, были «украдены» данные руководства Генеральной прокуратуры, судей, народных депутатов, депутатов местного совета, работников Нацполиции.

Отмечается, что работник НАПК уже получил сообщение о подозрении.