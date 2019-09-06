Высший антикоррупционный суд Украины заработал. Что станет его испытанием на прочность

5 сентября 2019 года в Украине дан старт работе Высшего антикоррупционного суда. Событие, интерес к которому подогревался уже не первый год, и, которое обещало стать поворотной точкой в нескончаемой войне украинского правительства против коррупции.

По состоянию на дату начала работы, ВАКС насчитывает 38 судей. 27 из них будут рассматривать дела в первой инстанции и 11 - пересматривать решение суда первой инстанции, если сторона его оспорит. Таким образом, можно утверждать, что суд является укомплектованным на 99%, ведь в штатном расписании осталось единственная вакантная должность для судьи апелляционной палаты.

Идея создания данного суда и заключалась в том, чтобы частично снять нагрузку с местных судов и, таким образом, ускорить рассмотрение резонансных коррупционных дел

К юрисдикции данного специализированного суда относятся коррупционные преступления, а также преступления, которые связаны со злоупотреблением служебным положением. Идея создания данного суда и заключалась в том, чтобы частично снять нагрузку с местных судов и, таким образом, ускорить рассмотрение резонансных коррупционных дел. Предполагается, что ВАКС должен сконцентрироваться на рассмотрении дел, которые будут поступать от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также от Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Тем не менее, в профильной среде обсуждается тот факт, что в ВАКС может поступить большое (приблизительно 3,5 тысячи) количество дел, которые, хоть формально и относят к юрисдикции суда, но не составляют такой большой общественной значимости в плане борьбы с коррупцией. С целью избегания подобной ситуации, президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент был внесен законопроект «О Высшем антикоррупционном суде» (относительно начала работы суда) № 10426 от 08.07.2019 года. Этот документ предусматривал, что ВАКС должен рассматривать только уголовные дела, которые касаются топ-коррупционеров. Но 29 августа 2019 года законопроект 10426 был отозван.

Помимо быстрого рассмотрения резонансных дел по уже существующим статьям УК Украины, от ВАКС ожидают также рассмотрения дел о «незаконном обогащении»

В этой связи, одним из первых «испытаний на прочность» для нового суда, возможно, станет шквал из сотен и тысяч дел, которые будут приходить из различных уголков Украины и которые необходимо будет рассматривать, ведь от ВАКС ждут быстрых, а главное заметных результатов в работе.

Помимо быстрого рассмотрения резонансных дел по уже существующим статьям УК Украины, от ВАКС ожидают также рассмотрения дел о «незаконном обогащении». Такие дела смогут быть инициированы в случае, если парламент поддержит законопроект президента Украины №10358 от 03.06.2019 года. Так как предыдущая статья, которая бы предусматривала наказание за незаконное обогащение, была признана неконституционной.

Высокие общественные ожидания от деятельности ВАКС, в любом случае, не должны стать элементом давления на судей при рассмотрении дел. Судьи ВАКС должны в своей деятельности руководствоваться нормами действующих законов и оценивать доказательства деяний, а не «оправдывать» ожидания по «ускоренной посадке преступников».

Александр Камша, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»