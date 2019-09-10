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"Нет гарантии, что не назначат террористом": Полозов призвал украинцев не ездить в Крым и РФ

03:43, 10 сентября 2019
Политика
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Адвокат Николай Полозов / фото УНИАН

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире Радио НВ.

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"Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездят отдыхать в Крым, многие ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает", - отметил Полозов.

Он добавил, что объяснять людям риски обязаны также СМИ и государство.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на территории России и аннексированного Крыма остаются более 110 пленных украинцев.

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Теги: #Россия#Полозов#оккупированный Крым