"Нет гарантии, что не назначат террористом": Полозов призвал украинцев не ездить в Крым и РФ

Адвокат отмечает, что многие граждане Украины ведут себя так, будто нет никакой войны.

Гражданам Украины стоит воздержаться от посещения территории России и оккупированного ею Крыма.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире Радио НВ.

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"Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездят отдыхать в Крым, многие ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает", - отметил Полозов.

Он добавил, что объяснять людям риски обязаны также СМИ и государство.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на территории России и аннексированного Крыма остаются более 110 пленных украинцев.