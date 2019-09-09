Прокуратура вызовет для показаний Балуха, Бекирова, Панова и всех моряков

Каждый из них является потерпевшим в уголовных производствах, которые расследуют украинские правоохранители.

Прокуратура Автономной Республики Крым будет вызывать для показаний освобожденных из российского плена украинцев Владимира Балуха, Эдема Бекирова, Евгения Панова и всех военных моряков.

Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора АРК Игорь Поночовний.

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"Кроме Олега Сенцова и Александра Кольченко, мы планируем проводить следственные и процессуальные действия с каждым освобожденным военнослужащим ВМС, с Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым, поскольку каждый из них является потерпевшим в наших уголовных производствах и их показания являются самым весомым доказательством совершения представителями государства-оккупанта в Крыму преступлений, в том числе, и военных", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных Кремля: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления либо являются фигурантами уголовных производств.

Ранее стало известно, что прокуратура будет вызывать для показаний Сенцова и Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.