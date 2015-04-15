ЕС не будет еще раз откладывать имплементацию зоны свободной торговли с Украиной
В Европейском Союзе не собираются еще раз откладывать имплементацию Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной.
Об этом во время встреч главы комитета по правам человека Верховной Рады Украины Григория Немыри заверили представители Европейской Комиссии и Внешней службы ЕС, сообщил журналистам Немыря.
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"У меня состоялись встречи в ЕК, Внешний службе, где один из вопросов, на который я хотел получить ответ, было, нет ли со стороны ЕС, не ожидаются сигналы, что опять будет отложено на какой-то срок имплементация зоны свободной торговли. Я услышал ответ, что позиция ЕС остается неизменной, и они напомнили, что отложение Соглашения в прошлом году до конца 2015 года состоялось по просьбе украинской стороны", - сообщил он.
По мнению председателя комитета, очень важно, чтобы уже в ближайшее время украинская сторона заявила и свою четкую позицию, что "нет планов это откладывать".
Немыря напомнил, что соглашение предусматривает возможность проведения консультаций по увеличению переходных периодов, увеличение помощи по гармонизации законодательства и возможность изменения украинской стороной приоритетов по "поддержке или не поддержке или значительной поддержке тех или иных секторов".