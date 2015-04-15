Калашников называл Евромайдан сборищем тараканов и наркоманов (видео)

"Обкачанные наркотиками в истерическом зверином оскале рвутся к государственным учреждениям. Пусть пищат эти несчастные тараканы, а наша задача с вами - идти вперед", - рассказывал Калашников со сцены "Антимайдана".

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Как сообщал УНИАН, экс-нардепа Олега Калашникова убили сегодня возле собственного дома.