Политический фактор "не будет тормозить": эксперты озвучили оптимистичный прогноз по реформе в ГПУ

По мнению экспертов, на этот раз политический фактор больше не будет "тормозить" процессы в ГПУ.

В Генеральной прокуратуре Украины планируют ввести обязательную аттестацию прокуроров, которая будет проходить в два этапа - письменный экзамен и собеседование, что позволит урегулировать вопрос с карьерными "прыжками" прокуроров.

Об этом сообщает издание «Апостроф».

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В ходе второго этапа тестирования прокуроров будут рассматривать на предмет жалоб и взысканий, соотношение расходов и доходов его и его семьи и так далее. Провал на проверке грозит прокурору увольнением, а в случае его прохождения он сможет занять вакантную должность в любой прокуратуре, в том числе в Офисе генпрокурора.

В то же время эксперты считают, что похожие проверки в 2015 году ситуацию не изменили.

"Результаты той аттестации показали, что особо ничего не изменилось. В прокуратуре очень сильная инерция, орган очень сложно перекроить. У них широкое поле гарантий независимости, и прокурорское сообщество часто пытается откатить назад попытки что-то изменить", - сообщил исполнительный директор ОО "Правозащитная инициатива" Михаил Каменев.

"В 2015 году успешно прошли аттестацию около 4% прокуроров, и эти 4% добрали из числа работников так называемого запаса. Ни один новый человек в прокуратуру тогда не попал", - отметил координатор Экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин.

В то же время существует и оптимистичный прогноз относительно реформы прокуратуры. Так, по мнению экспертов, политический фактор больше не будет "тормозить" процессы в ГПУ.

"На этот раз все сработает, есть кардинальное отличие. В 2014-2015 годах аттестация делалась Давидом Сакварелидзе, который был заместителем Виктора Шокина, и Сакварелидзе был в оппозиции к Шокину. Не было поддержки в парламенте. Сейчас генпрокурор и парламент представляют одну и ту же политическую силу, и то, что написано в законопроекте не будет изменено через торги политических фракций. Тем более, реформировать прокуратуру хочет именно генеральный прокурор, а не его заместитель, как в 2015 году", - говорит Крапивин.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.