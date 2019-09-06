В ГПУ подтвердили объявления подозрения экс-депутатам Вилкулу и Колесникову

Обоих экс-депутатов подозревают по статье «злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия».

Генеральная прокуратура Украины подтверждает объявление подозрения двум бывшим народным депутатам от «Оппозиционного блока».

В сообщении на сайте ГПУ указано, что подозрения объявили 5 сентября.

Фамилий в сообщении не приведены, но в комментарии Радио Свобода в пресс-службе ГПУ уточнили, что речь идет об Александре Вилкуле и Дмитрии Колесникове.

Обоих ексдепутатів подозревают по статье «злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия».

«Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА (тогда должность занимал Александр Вилкул – ред.) вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение сельскохозяйственных земель в земли промышленности. Чиновник ... нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2000 пайщиков нанесены убытки в виде выбытия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму свыше 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием, – на сумму почти пол миллиона гривен», – говорится в сообщении.

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В отношении Колесникова, то, по данным ГПУ, его подозревают в том, что в период с июня-декабря 2012 года он, тогда председатель Агентства госимущества Украины, «злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв м».

Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, говорят в ГПУ. Это предприятие не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций.

Досудебное расследование по этим делам продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее о том, что экс-депутатам объявили подозрения и начали процедуру их розыска сообщил бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Осенью прошлого года Луценко вносил в регламентный комитет Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова. Парламент эти представления не поддержал.

В «Оппозиционном блоке» действия генпрокурора называли политически мотивированным преследованием депутатов.