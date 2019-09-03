Найем может стать замглавы "Укроборонпрома" - СМИ

Перед назначением кандидаты должны будут пройти спецпроверку и полиграф.

Бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем может стать заместителем директора "Укроборонпрома".

Об этом говорится в телеграм-канале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"При Петре Алексеевиче «Укроборонпром» был одним из важнейших коррупционных рассадников. Вместо того, чтобы напрочь его ликвидировать, в ЗеКоманде решили «Укроборонпром» «вычистить», реформировать и оптимизировать. Для чего гендиректором был назначен Айварас Абромавичус. Вскоре по его инициативе был создан номинационный комитет и привлечены иностранные консультанты по подбору топ-менеджеров. Задача была найти команду для ключевых направлений: финансы, закупки, управление активами. Также на ряд новых функций, которые необходимы для быстрого запуска процессов трансформации внутри УОП", - написала журналистка.

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В ходе предварительного отбора на должности заместителей сейчас рассматриваются:

Мустафа Найем (экс-депутат Рады, бывший журналист) - взаимоотношения с органами государственной власти, регуляторами, международными органами и инвесторами;

Михаил Морозов (имеет многолетний опыт работы в сфере ВПК, в том числе в структурах "Укроборонпрома") - реформа спецэкспортеров и управления внешнеэкономической деятельностью Концерна;

Сергей Иванюта (работал в "Укргаздобыче") - финансовое направление;

Роман Бондарь (партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson) - управление по трансформациям в Концерне;

Надежда Бигун (работала в "Прозорро" и "Укрпочте") - управление закупок.

Перед назначением кандидаты должны будут пройти спецпроверку и полиграф.

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором концерна «Укроборонпром».