Арахамия: новую главу Минздрава через несколько месяцев может заменить Радуцкий (видео)

По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Михаила Радуцкого с самого начала планировали сделать руководителем Минздрава.

Через несколько месяцев главой Министерства здравоохранения может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а действующая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая – его заместителем.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, министром здравоохранения планировали сделать Радуцкого, а Скалецкую - его заместителем.

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"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему нужно где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, и поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил председатель фракции.

"Ему надо подготовиться, потому что это должность. И ему надо привести все свои дела по бизнесу. Он же сейчас народный депутат, он не должен управлять бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи, которые ему надо (закончить)", - сказал Арахамия.

Депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пояснила, что у Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своем посту руководителя комитета принять и провести через парламент, и как законодательство будет наработано, он пойдет в министерство, чтобы его имплементировать.

Как сообщал УНИАН, 29 августа на первом заседании Совета СМИ поймали Радуцкого на переписке, в котором он с грязной бранью объяснял, что будет продвигать Зоряну Черненко на должность министра здравоохранения.