Директора «Укрспецзема», которая вымогала $200 тысяч взятки, арестовали на 2 месяца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, суд поддержал позицию гособвинения и определил для задержанных, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины), меру пресечения в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,35 млн грн каждому.

В сообщении напоминается, 4 апреля Голосеевский райсуд столицы избрал для подполковника МВД, который причастен к организации преступной схемы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook написал, что милиция задержала директора киевского отделения «Укрспецзема» и советника председателя Госземагентства.

«200 000$ требовала взятку директор Киевского ГП Укрспецзем Государственного агентства земельных ресурсов Украины - за выдачу свидетельства на постоянное пользование 4 га земли в Обуховском районе. Получила первые 100 000$», - написал он.

«Задержана на взятке (86 000$) вместе с посредником - советником председателя Госкомземагентства (14 000$)», - добавил Аваков.

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Справка УНИАН. В сентябре 2014 года Кабмин принял решение создать Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра путем реорганизации Госземагентства. В январе этого года Кабмин постановил реорганизовать территориальные органы Госземагентства путем их присоединения к создаваемым органам Госгеокадастра.

31 марта Кабинет министров в связи с расформированием Госземагентства возложил его функции и полномочия на Госгеокадастр.

В ведомстве заявили, что в ходе реорганизации планируют сменить руководство всех региональных отделов на основе открытых конкурсов.