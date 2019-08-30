Секретарь СНБО прибыл в аэропорт "Киев" и прокомментировал обмен пленными (видео)

На вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, Данилюк ответил: "Надеемся".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прибыл в аэропорт "Киев", где журналисты ожидают возвращения украинских пленных, которых удерживали в России.

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Как сообщает "Громадське", на вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос".

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил: "Надеемся".

Визит Данилюка в аэропорт не связан с обменом пленных, секретарь СНБО летит на встречу со своим польским коллегой.

Олександр Данилюк в аеропорті «Київ» про можливе повернення українських політв’язнів з Росії — каже, що сподівається на це найближчим часом, але коментуватиме лише тоді, коли це трапиться pic.twitter.com/IrE8uixGO0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Как сообщал УНИАН, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух, Гриб, возвращаются в Украину.

По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтобы встретить узников Кремля. На данный момент в аэропорту собрались журналисты. Официальной информации о прибытии пленных или президента в аэропорт пока нет. Однако родственникам военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.