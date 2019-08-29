США вскоре примут решение о предоставлении военной помощи Украине – Болтон

Советник президента США по национальной безопасности заявил, что решение будет в ближайшее время.

Вопрос о предоставлении военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет решен в ближайшее время.

Читайте такжеPolitico: Трамп затягивает выделение Украине военной помощи (видео)

Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему было принято решение пересмотреть военную помощь Украине со стороны США, Болтон лишь коротко сказал: "В ближайшее время будет ответ".

"В прошлом и в настоящее время существует широкое сотрудничество (США) в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Она была взаимовыгодной для всех стран. В ближайшее время мы определимся и примем решение по этому поводу", - сообщил он.