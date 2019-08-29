«Слуга народа» намерена отбирать мандаты у нардепов-прогульщиков

Партия «Слуга народа» настроена сразу же ужесточить наказание для депутатов за прогулы.

Избранный народный депутат, возможный глава будущей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсирует рассмотрение Верховной Радой вопроса ужесточения наказания депутатов за непосещение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом торжественного заседания ВР IX созыва.

Читайте такжеДепутаты вот "Слуги народа" подчеркнули важность усиления безопасности журналистов

На вопрос, что он, как возможный руководитель фракции, будет делать в отношении тех членов фракции, которые, возможно, будут нарушать дисциплину, будут прогуливать заседания, Арахамия ответил: «Будем решать всеми законными путями - от воспитательных бесед до дисциплинарных мер. Сегодня, кстати, будет (рассматриваться – УНИАН) один из законопроектов, который ужесточает ответственность депутата за его неприход на работу».

«Мы хотим исключить из списка народных депутатов, если они не ходят на работу... Ничего, у нас есть длинный список, будут приходить новые, и они будут видеть, что если кого-то уже наказали, то тогда нужно работать так, как они обещали своим избирателям», - отметил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, избранный народный депутат Давид Арахамия заявил о готовности возглавить будущую фракцию «Слуги народа» в парламенте.